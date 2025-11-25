Infineon Aktie News: Infineon legt am Vormittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 33,75 EUR zu.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 33,75 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Infineon-Aktie sogar auf 33,80 EUR. Bei 33,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 317.558 Infineon-Aktien gehandelt.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,43 EUR. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 14,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 23,17 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 45,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,350 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,06 EUR je Infineon-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 12.11.2025. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,07 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,94 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 3,92 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2026 terminiert. Infineon dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.02.2027 präsentieren.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie heute im Plus: Zwischen Gewinneinbruch und KI-Wachstumsfantasie

DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 10 Jahren eingefahren

Chipaktien Infineon, AIXTRON und Co. von NVIDIA-Schwankungen belastet