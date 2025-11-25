DAX23.460 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -4,6%Nas22.821 -0,2%Bitcoin75.330 -1,7%Euro1,1562 +0,3%Öl62,03 -2,1%Gold4.138 ±0,0%
DAX etwas fester -- Wall Street uneins -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Bitcoin-Wale schlagen wieder zu - große Investoren akkumulieren massiv
So entwickelt sich Infineon

Infineon Aktie News: Infineon steigt am Dienstagnachmittag

25.11.25 16:09 Uhr
Infineon Aktie News: Infineon steigt am Dienstagnachmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Infineon. Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 33,36 EUR.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 33,36 EUR. Kurzfristig markierte die Infineon-Aktie bei 34,28 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.867.545 Infineon-Aktien.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,43 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,21 Prozent. Bei einem Wert von 23,17 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,350 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,06 EUR je Infineon-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 12.11.2025. Das EPS lag bei 0,18 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von -0,07 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 3,94 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,92 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Infineon am 04.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 10.02.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,61 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Infineon

mehr Analysen