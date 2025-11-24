Infineon Aktie News: Infineon am Mittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Infineon. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 32,26 EUR.

Um 11:49 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 32,26 EUR. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 32,90 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 890.560 Stück.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,43 EUR an. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 18,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 23,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,17 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,350 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 44,06 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 12.11.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 3,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,92 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,61 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Infineon am 04.02.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 10.02.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 1,61 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Chipaktien Infineon, AIXTRON und Co. von NVIDIA-Schwankungen belastet

NVIDIA-Effekt in Deutschland: KI-Hoffnungen treiben Aktien von Infineon, Siemens Energy & Co. an

Entspannung im China-Streit: Niederlande geben Kontrolle über Nexperia ab