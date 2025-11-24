Infineon Aktie News: Infineon am Mittag mit Aufschlag
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Infineon. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 32,26 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 11:49 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 32,26 EUR. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 32,90 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 890.560 Stück.
Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,43 EUR an. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 18,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 23,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,17 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,350 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 44,06 EUR.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 12.11.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 3,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,92 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,61 Prozent gesteigert.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Infineon am 04.02.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 10.02.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 1,61 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie
Chipaktien Infineon, AIXTRON und Co. von NVIDIA-Schwankungen belastet
NVIDIA-Effekt in Deutschland: KI-Hoffnungen treiben Aktien von Infineon, Siemens Energy & Co. an
Entspannung im China-Streit: Niederlande geben Kontrolle über Nexperia ab
Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Infineon
Nachrichten zu Infineon AG
Analysen zu Infineon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|18.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2025
|Infineon Buy
|Warburg Research
|13.11.2025
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|14.11.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2025
|Infineon Buy
|Warburg Research
|13.11.2025
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|13.11.2025
|Infineon Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.06.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen