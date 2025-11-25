Infineon Aktie News: Infineon am Mittag auf grünem Terrain

Infineon im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Infineon. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,2 Prozent auf 33,25 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Infineon-Aktie sogar auf 33,98 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.415.480 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 18,60 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 23,17 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 43,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Infineon-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,350 EUR belaufen. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 44,06 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 12.11.2025. In Sachen EPS wurden 0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon -0,07 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,94 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,92 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Infineon wird am 04.02.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2027 erwartet.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,61 EUR je Aktie.

