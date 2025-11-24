DAX23.277 +0,8%Est505.546 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.720 +2,0%Bitcoin74.736 -0,9%Euro1,1527 +0,1%Öl62,48 -0,1%Gold4.090 +0,6%
Infineon Aktie News: Infineon zieht am Montagnachmittag an

24.11.25 16:10 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 32,50 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
32,60 EUR 0,60 EUR 1,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 32,50 EUR. Die Infineon-Aktie legte bis auf 32,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,44 EUR. Zuletzt wechselten 1.355.615 Infineon-Aktien den Besitzer.

Bei 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 21,34 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 23,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 28,70 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,350 EUR. Im Vorjahr erhielten Infineon-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,06 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 12.11.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,07 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,61 Prozent auf 3,94 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,92 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Infineon wird am 04.02.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 10.02.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,61 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Infineon

mehr Analysen