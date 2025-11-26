DAX23.726 +1,1%Est505.656 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 +1,6%Nas23.225 +0,9%Bitcoin75.815 +0,4%Euro1,1586 +0,1%Öl62,72 +0,1%Gold4.167 +0,9%
TAGESVORSCHAU: Termine am 27. November 2025

26.11.25 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 27. November 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Baywa, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz)

10:00 NOR: Norsk Hydro, Investor Day

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Sika AG, Investor Day

FRA: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Industriegewinne 10/25

08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 12/25

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/25

10:00 EUR: Geldmenge M3 10/25

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 11/25

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/25 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen, Industrievertrauen 11/25

11:30 BEL: Verbraucherpreise 11/25

13:30 EUR: EZB, Sitzungsprotokoll 29/30.10.25

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Hybrid-Symposium von «Börsen-Zeitung» und PwC: «Kreditgeschäft der Zukunft», Frankfurt/M.

U.a. mit Christian Gerhardt (Deutsche Bank), Hinrich Holm (Investitionsbank Berlin), Melanie Kehr (KfW) und Eva Wunsch-Weber (Frankfurter Volksbank Rhein/Main)

09:30 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung der LBBW unter dem Motto «(Ein)blicke in neue Zeiten - Was 2026 wichtig wird» - mit Robert Habeck (Grüne)

In verschiedenen Panels diskutieren Expertinnen und Experten u.a. über Kapitalmärkte, KI und die Perspektiven deutscher Schlüsselindustrien.

+ 11.20 Panel «Quo vadis Energiewende?» mit dem ehemaligen Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck

09:30 DEU: Recharge Wind Power Summit - Fachkonferenz über die Zukunft der Windenergie, Hamburg

09:30 DEU: Verwaltungsgericht verhandelt über Klage von Mercedes-Benz wegen Rückrufbescheiden des Kraftfahrtbundesamtes zu Abschalteinrichtungen, Schleswig

10:00 DEU: KPMG Banking Day zur Zukunft der Banken U.a. mit FDP-Generalsekretärin Nicole Büttner, der Commerzbank-Vorstandsvorsitzenden Bettina Orlopp und Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender FC Bayern München.

10:00 DEU: Konsumklima Summit 2025, Berlin

10:00 DEU: Hybrides Pressegespräch KfW: «Die deutsche Industrie am Scheideweg» mit dem Chefvolkswirt der staatlichen Förderbank, Dirk Schumacher

10:30 DEU: Erneut Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht im Streit um Offshore Windpark Butendieck in der Nordsee, Münster

11:00 DEU: Bundessozialgericht prüft Einkommensanrechnung des Ehepartners bei Grundrente, Kassel

Das Einkommen eines Ehepartners wird bei der Grundrente - anders als bei nichtehelichen Lebensgemeinschaften - angerechnet. Der 5. Senat des Bundessozialgerichts soll entscheiden, ob das verfassungswidrig ist.

11:00 DEU: Online-Adventsgespräch Rotkäppchen-Mumm, Eltville am Rhein

11:00 DEU: Presse Roundtable der von Poll Immobilien GmbH «Wohneigentum ermöglichen - Neubau und Revitalisierung: Was 2026 geschehen muss», Frankfurt/M.

12:30 DEU: Festakt bei Volkswagen: «Unsere Mitbestimmung wird 80 Jahre», Wolfsburg

Festrede von Eva Umlauf und Grußworte von Daniela Cavallo, Oliver Blume, Olaf Lies und Christiane Benner.

14:00 DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt den Ministerpräsidenten der Republik Estland, Kristen Michal

18:00 DEU: bankendialog «Leitwährungsdiskussion und Kapitalflüsse - wie können Deutschland und der Euroraum profitieren?», Berlin

U.a. mit dem Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, Heiner Herkenhoff

QAT: Geneva International Motor Show (GIMS), Doha

KGZ: Kremlchef Wladimir Putin bei Gipfeltreffen des Verteidigungsbündnisses Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS)

HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi