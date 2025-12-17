DAX23.961 -0,5%Est505.682 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,42 -0,1%Nas22.821 -1,3%Bitcoin73.633 -1,5%Euro1,1753 ±0,0%Öl59,85 +1,7%Gold4.332 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel unter 24.000 Punkten -- Warner zieht Netflix Paramount vor -- D-Wave, Tesla, Amazon, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Vonovia, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
Ausblick: Micron Technology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: Micron Technology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Winterbonus - bis zu 2.000 € bei Solidvest, der digitalen Vermögensverwaltung von DJE.

WDH/ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax kann 24.000-Punkte-Marke nicht halten

17.12.25 18:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.960,6 PKT -116,3 PKT -0,48%
Charts|News|Analysen

(Wiederholung: Im 5. Absatz, 3. Satz fehlender Buchstabe ergänzt, "daraufhin".)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nichts geht mehr am deutschen Aktienmarkt: Kurz vor Ende des Börsenjahres 2025 scheinen die Investoren ihre Bücher zu schließen und keine Risiken mehr eingehen zu wollen. Der Leitindex DAX rutschte am Mittwoch im späten Handel erstmals seit Anfang vergangener Woche wieder unter die runde Marke von 24.000 Punkten. Zum Ende eines von geringen Börsenumsätzen geprägten Handels stand für den Dax ein Minus von 0,48 Prozent auf 23.960,59 Punkte zu Buche.

Wer­bung

Nach dem Anstieg des Dax bis Mitte Dezember und der jüngsten Stagnation über 24.000 Punkten kann von einer vorweihnachtlichen Jahresendrally keine Rede mehr sein. "Nachhaltige Kauflaune will beim deutschen Leitindex aktuell einfach nicht aufkommen", bemerkte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners.

Zur Zurückhaltung unter den Anlegern dürfte die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag beigetragen haben. Angesichts sich aufhellender Wachstumsaussichten dürfte die EZB "die Bremse ziehen" und die Leitzinsen nicht weiter senken, schrieb Jörg Held, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter Ethenea. Da sich die Inflation bei zwei Prozent einpendle, bestehe "keine Notwendigkeit für hektische Zinsschritte nach unten oder oben".

Der MDAX der mittelgroßen Werte verlor am Mittwoch 0,6 Prozent auf 29.866,36 Zähler. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Eurozone, schloss ebenfalls 0,6 Prozent niedriger.

Wer­bung

Die Bundeswehr darf neue Rüstungsgüter im Wert von 50 Milliarden Euro beschaffen. Das bewilligte in Berlin der Haushaltsausschuss des Bundestags. Rheinmetall gewannen daraufhin 1,7 Prozent, für RENK ging es um 1,8 Prozent aufwärts und für HENSOLDT um 3,1 Prozent.

Die deutschen Autohersteller neigten zur Kursschwäche nach einem EU-Vorschlag zu Änderungen am Verbrenner-Aus. Für BMW, Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) und Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) ging es um bis zu 1,8 Prozent nach unten. Analyst Harald Hendrikse von der Citigroup wertete die von der EU-Kommission vorgeschlagene Lockerung des Aus für den Verbrennermotor als "das absolute Minimum" aus Sicht der Autobranche.

Siemens (Siemens) verloren 2 Prozent und DHL (DHL Group (ex Deutsche Post)) 1,1 Prozent. Der US-Handelsbeauftragte drohte nach einer Anfang Dezember verhängten EU-Strafe gegen die Kurznachrichten-Plattform X mit einem Gegenschlag - als Ausgleich für die angebliche Benachteiligung von US-Firmen, während Europäer in den USA frei agieren könnten. Dabei wurden namentlich Siemens, DHL und SAP (SAP SE) genannt.

Wer­bung

Geschäftszahlen und Prognosen bescherten den Aktien von thyssenkrupp Nucera (thyssenkrupp nucera) einen Kursanstieg von 6,5 Prozent. Das Management des Elektrolyse-Spezialisten erwartet ein robustes Chlor-Alkali-Geschäft.

Aktien von Südzucker büßten nach einem gedämpften Ausblick des Nahrungsmittelkonzerns 6 Prozent ein./bek/men

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

Mehr zum Thema DAX 40

18:16Chance auf Jahresendrally endgültig vertan? - DAX fällt letztlich unter 24.000-Punkte-Marke
18:06WDH/ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax kann 24.000-Punkte-Marke nicht halten
17:58Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer
17:56ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax kann Marke von 24.000 Punkten nicht halten
17:46Aktien Frankfurt Schluss: Dax kann Marke von 24.000 Punkten nicht halten
17:30Feiertage – enge Märkte, gute Märkte? - Charttechnik mit Rüdiger Born
17:30Feiertage – enge Märkte, gute Märkte? - Charttechnik mit Rüdiger Born
17:30Feiertage – enge Märkte, gute Märkte? - Charttechnik mit Rüdiger Born
mehr