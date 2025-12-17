DAX23.961 -0,5%Est505.682 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,29 -1,3%Nas22.770 -1,5%Bitcoin72.953 -2,4%Euro1,1742 ±-0,0%Öl59,99 +2,0%Gold4.340 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel unter 24.000 Punkten -- US-Börsen tiefer -- Warner zieht Netflix Paramount vor -- D-Wave, Tesla, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Vonovia, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
Deshalb hält sich der Euro über 1,17 Dollar Deshalb hält sich der Euro über 1,17 Dollar
Ausblick: FedEx stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: FedEx stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Winterbonus - bis zu 2.000 € bei Solidvest, der digitalen Vermögensverwaltung von DJE.

Lula droht mit Rückzug aus Mercosur-Abkommen mit EU

17.12.25 19:47 Uhr

BRASILIA (dpa-AFX) - Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva droht mit einem Rückzug seines Landes aus dem geplanten Mercosur-Abkommen mit der EU. Sollte das seit 1999 verhandelte Freihandelsabkommen nicht rechtzeitig vor der geplanten Unterzeichnung am Samstag von den EU-Ländern gebilligt werden, werde Brasilien es nicht mehr unterstützen, sagte der linke Staatschef der größten Volkswirtschaft Lateinamerikas.

Wer­bung

"Ich habe sie bereits gewarnt: Wenn wir es jetzt nicht tun, wird Brasilien keinen Deal mehr machen, solange ich Präsident bin", sagte Lula, wie die Zeitung "Folha de Sao Paulo" berichtete. Brasilien habe 26 Jahre auf das Abkommen gewartet.

Das Abkommen soll den Handel zwischen der EU und den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay ankurbeln. Die französische Regierung hatte zuletzt jedoch abermals Nachbesserungen und eine Verschiebung gefordert./aso/DP/zb