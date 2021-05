Pleiteweltmeister - Die größten Staatsinsolvenzen

Platz 18: Das Ranking

In diesem Ranking werden die Länder mit den häufigsten Staatsbankrotten behandelt. Gerankt wird nach der Anzahl an Fällen, in denen die Länder in der Vergangenheit pleite gegangen sind; Stand ist der 03.05.2021.

Quelle: finanzen.net, Bild: istock/Brian Jackson