10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX leichter erwartet

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag in Rot präsentieren.

Vor Handelseröffnung verliert der DAX 0,2 Prozent auf 23.919 Punkte.

2. Börsen in Fernost überwiegend schwächer

Die wichtigsten Börsen in Fernost geben am Donnerstag mehrheitlich nach.

In Tokio verbucht der Nikkei 225 aktuell (07:30 Uhr) einen Verlust von 1,03 Prozent bei 49.001,50 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite dagegen um 0,27 Prozent auf 3.880,74 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng um 0,32 Prozent auf 25.387,88 Einheiten ab.

3. Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung - Autozulieferung wird verkauft

Wegen der Konzentration auf den Rüstungsbereich will der Rheinmetall-Konzern seine zivilen Geschäftsaktivitäten verkaufen.

4. Micron Technology: Anleger feiern Umsatz- und Gewinnsprung

Der Chip-Riese Micron Technology hat Anlegern Auskunft über seine Geschäftsentwicklung im zurückliegenden Jahresviertel gegeben.

5. Zahlenwerk von Birkenstock erwartet

Für das vierte Quartal des Fiskaljahres 2025 wird Birkenstock vor US-Markttstart die Bücher offenlegen.

6. EZB-Leitzinsentscheid voraus

Die Europäische Zentralbank dürfte die Leitzinsen im Euroraum angesichts unsicherer Zeiten und einer eingedämmten Inflation erneut stabil halten. Ökonomen erwarten, dass die EZB an diesem Donnerstag den für Sparer und Banken relevanten Einlagenzins bei 2,0 Prozent belässt.

7. RBI-Aktie: Österreichische Raiffeisen Bank International bekommt neuen Chef

Die Raiffeisen Bank International (RBI) bekommt einen neuen Chef.

8. Tesla-Aktie: So viele Aktien hat der CFO dieses Jahr abgestoßen

Tesla-Finanzchef Vaibhav Taneja hat 2025 einen großen Teil seiner Unternehmensanteile verkauft. Die Transaktionen erfolgten in einem für den Elektroautobauer herausfordernden Geschäftsjahr.

9. Ölpreise rückläufig

Die Ölpreise geben am Donnerstag nach.

10. Euro kaum bewegt

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel kaum verändert.