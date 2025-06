Kryptokurse am Samstagvormittag

21.06.25 09:48 Uhr

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagvormittag

Wer­bung

Bitcoin ist am Vormittag 103.493,58 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 09:40 um 0,17 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 103.316,73 US-Dollar stand. Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 13,20 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 43,2 Prozent. Zudem gibt Bitcoin Cash am Samstagvormittag nach. Um -0,62 Prozent auf 470,68 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 473,61 US-Dollar. Zudem gewinnt Ethereum am Samstagvormittag hinzu. Um 0,77 Prozent auf 2.425,60 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.406,97 US-Dollar. Daneben wertet Litecoin um 09:40 auf. Es geht 0,78 Prozent auf 83,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 82,86 US-Dollar stand. Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Ripple um 0,50 Prozent auf 2,131 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,120 US-Dollar gemeldet wurde. Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,5824 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,5770 US-Dollar. Währenddessen wird Monero bei 316,67 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,88 Prozent im Vergleich zum Vortag (310,83 US-Dollar). In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1591 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 09:40 auf 0,1603 US-Dollar beziffert. Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0046 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:40 bei 0,0047 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2420 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,2437 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Samstagvormittag lag der NEM-Kurs bei 0,0066 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0067 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dash kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 19,51 US-Dollar lag, wird der Dash-Kurs um 09:40 auf 19,51 US-Dollar beziffert. In der Zwischenzeit kann NEO Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der NEO-Kurs um 0,62 Prozent auf 5,420 US-Dollar. Am Vortag standen noch 5,387 US-Dollar an der Tafel. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net 1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com