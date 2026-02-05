DAX24.502 -0,4%Est505.962 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2600 -5,2%Nas22.905 -1,5%Bitcoin60.551 -2,4%Euro1,1788 -0,2%Öl68,65 -0,4%Gold4.886 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 PayPal A14R7U BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Infineon 623100 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB-Entscheid im Blick: DAX tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- DroneShield, Rüstungsaktien, QUALCOMM, SAP, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus
Top News
Ausblick: Toyota Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Toyota Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Under Armour zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Under Armour zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gemeinschaftswährung

So präsentiert sich der Euro vorm EZB-Entscheid

05.02.26 09:53 Uhr
Euro Dollar Kurs: Euro vor EZB-Entscheidung: Spannung steigt! | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag vor geldpolitischen Beschlüssen der Europäischen Zentralbank (EZB) wenig verändert.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,1827 CNY -0,0130 CNY -0,16%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8689 GBP 0,0040 GBP 0,46%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,2082 HKD -0,0163 HKD -0,18%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
185,3405 JPY 0,1705 JPY 0,09%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1788 USD -0,0019 USD -0,16%
Charts|News

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1806 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Zeitweise war der Euro im frühen Handel etwas unter Druck geraten, konnte die Kursverluste nach überraschend starken Konjunkturdaten aus Deutschland aber wieder wettmachen. In der größten Volkswirtschaft der Eurozone waren die Auftragseingänge in der Industrie im Dezember überraschend weiter gestiegen. Ökonomen sprachen von Anzeichen einer Trendwende in dem für die deutsche Wirtschaft wichtigen Industriesektor.

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf Zinsentscheidungen wichtiger Notenbanken. Im Tagesverlauf werden geldpolitische Beschlüsse der EZB und der britischen Zentralbank erwartet. Beiden Notenbanken werden ihre Leitzinsen nach Einschätzung von Analysten unverändert belassen.

Auf der Pressekonferenz nach der Zinsentscheidung dürfte EZB-Präsidentin Christine Lagarde den mittelfristigen Inflationsausblick "als weiterhin günstig und die derzeitige geldpolitische Ausrichtung als angemessen bezeichnen", erwarten Experten der Dekabank. "Zugleich dürfte sie aber auch das hohe Ausmaß an Unsicherheit betonen und deshalb grundsätzliche Handlungsbereitschaft in beide Richtungen andeuten."

/jkr/jsl/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Nomad Soul / Shutterstock.com, Mathias Richter / Shutterstock.com