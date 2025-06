BMW-Aktie: Insider hat nun mehr Anteile im Depot

Directors' Dealings

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die BMW-Aktie.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 30.05.2025 bei BMW verzeichnet. Die Publikation des Deals fand am 02.06.2025 statt. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand bei BMW, fügte am 30.05.2025 2.780 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 78,60 EUR aufgerufen. Die BMW-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 0,40 Prozent im Plus bei 78,62 EUR.

Die BMW-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor 1,50 Prozent auf 76,68 EUR. In der Summe wechselten via FSE 6.466 BMW-Aktien den Besitzer. Die Aktien von BMW sind unterdessen 44,29 Mrd. Euro wert. Gegenwärtig werden 560.571.776 Aktien frei am Markt gehandelt.

