Führungskraft erwirbt mehr BMW-Anteile

So änderte ein Insider seinen Anteil an BMW.

BMW meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 30.05.2025. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 02.06.2025 ein. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand bei BMW, fügte am 30.05.2025 2.780 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 78,60 EUR aufgerufen. An diesem Tag stieg die BMW-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 0,40 Prozent auf 78,62 EUR.

Die Aktie verlor schließlich am Veröffentlichungstag der Handelsnews durch die BaFin in der FSE-Sitzung 1,50 Prozent auf 76,68 EUR. Im Handel wurden an diesem Tag 6.466 BMW-Aktien umgesetzt. Die BMW-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 44,29 Mrd. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 560.571.776 beziffert.

