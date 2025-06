Umbau im Depot: So bewegt ein Vorstand die BMW-Aktie

Wertpapiergeschäft

Directors' Dealings brachten jüngst die BMW-Aktie in Bewegung.

Am 30.05.2025 wurden bei BMW Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 02.06.2025 ein. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, baute das eigene Depot am 30.05.2025 um BMW-Anteile aus. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 2.780 Aktien zu einem Kurs von je 78,60 EUR. Die BMW-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes in Grün und gewann 0,40 Prozent auf 78,62 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 1,50 Prozent auf 76,68 EUR. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 6.466 BMW-Aktien. Der Börsenwert von BMW beläuft sich aktuell auf 44,29 Mrd. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 560.571.776 Papiere.

