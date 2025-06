So bewegt ein Insider die BMW-Aktie

Wertpapiergeschäft

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei BMW informiert.

Zu Insidertrades kam es am 30.05.2025 bei BMW. Die Transaktion wurde am 02.06.2025 offengelegt. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand bei BMW, fügte am 30.05.2025 2.780 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 78,60 EUR aufgerufen. Die BMW-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 0,40 Prozent im Plus bei 78,62 EUR.

Die Aktie verlor schließlich am Veröffentlichungstag der Handelsnews durch die BaFin in der FSE-Sitzung 1,50 Prozent auf 76,68 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 6.466 BMW-Aktien umgesetzt. Aktuell verbucht BMW einen Börsenwert von 44,29 Mrd. Euro. An der Börse befinden sich momentan 560.571.776 Aktien im Streubesitz.

