BMW Aktie News: BMW gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

BMW im Blick

Die Aktie von BMW zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 72,52 EUR zu.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 72,52 EUR. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,66 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,78 EUR. Bisher wurden via XETRA 103.366 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (92,38 EUR) erklomm das Papier am 13.07.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR. Mit Abgaben von 13,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,11 EUR je BMW-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 86,45 EUR an.

BMW ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 33,76 Mrd. EUR – eine Minderung von 7,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 36,61 Mrd. EUR eingefahren.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2025 11,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

