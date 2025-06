BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Mittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 72,34 EUR.

Die BMW-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 72,34 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BMW-Aktie bisher bei 71,70 EUR. Bei 72,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 85.692 BMW-Aktien.

Am 13.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 92,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,70 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 14,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,11 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 85,68 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 07.05.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,40 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 33,76 Mrd. EUR – eine Minderung von 7,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 36,61 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2025 11,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

