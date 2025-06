BMW Aktie News: BMW am Mittwochmittag schwächer

Blick auf BMW-Kurs

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BMW befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 73,02 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 0,6 Prozent auf 73,02 EUR. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 72,68 EUR ein. Bei 73,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 134.781 Aktien.

Am 13.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 92,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,51 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 13,78 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,11 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,68 EUR an.

BMW gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,40 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 33,76 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,61 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 11,05 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Verlust hätte eine BMW-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Trump warnt: Autozölle könnten bald noch weiter steigen - nennt Fed-Chef Powell 'Hohlkopf'

Partnerschaft mit Novo Nordisk: NVIDIA will mit KI unterstützen