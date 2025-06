BMW Aktie News: BMW verbilligt sich am Dienstagvormittag

So bewegt sich BMW

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BMW. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 73,94 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 73,94 EUR. Die BMW-Aktie gab in der Spitze bis auf 73,66 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 73,68 EUR. Zuletzt wechselten 16.990 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 13.07.2024 markierte das Papier bei 92,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 19,96 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 62,96 EUR am 09.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,11 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 85,68 EUR.

Am 07.05.2025 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 4,40 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 33,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,61 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,80 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

