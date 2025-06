BMW Aktie News: BMW am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von BMW gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 74,80 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 74,80 EUR. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 74,52 EUR. Bei 75,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 142.758 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 13.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 92,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,50 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 62,96 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,12 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 85,68 EUR angegeben.

Am 07.05.2025 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,40 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 33,76 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,61 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 30.07.2026 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,10 EUR je BMW-Aktie belaufen.

