BMW Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von BMW

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,3 Prozent auf 74,96 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 74,96 EUR ab. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 74,78 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 75,00 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 231.243 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 92,38 EUR erreichte der Titel am 13.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 23,24 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 16,01 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,12 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 85,68 EUR.

BMW ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,40 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 33,76 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 36,61 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,10 EUR je BMW-Aktie.

