Positive Stimmung

BMW-Aktie fällt stark am Ex-Dividende-Tag - Analysten bleiben optimistisch

15.05.25 10:50 Uhr

Nachdem am Vortag die Hauptversammlung bei BMW stattfand, wird die Aktie heute ex Dividende gehandelt. Der klare Abschlag an der Börse sollte daher wenig verwundern.

Wer­bung

• BMW-Aktie heute ex Dividende

• Aktionäre erhalten Dividendenzahlung von 4,30 Euro je Aktie

• Analysten bleiben zuversichtlich

Wer­bung Wer­bung Am gestrigen Mittwoch fand bei BMW - zum ersten Mal nach fünf Jahren - wieder eine klassische Hauptversammlung statt. "Der Mensch ist nicht digital. Wir alle wollen uns auch persönlich austauschen. Uns dabei in die Augen schauen", sagte Konzernchef Oliver Zipse zu Beginn - und zur Begründung der Präsenzveranstaltung laut Deutsche Presse-Agentur. BMW-Aktie mit Abgaben Im heutigen XETRA-Handel geht es für die BMW-Aktie nun zeitweise um 4,34 Euro, beziehungsweise 5,27 Prozent runter auf 77,96 Euro. Dieser Abschlag dürfte allerdings nicht überraschend sein, wird das Papier heute doch ex Dividende gehandelt. BMW schüttet einmal jährlich - im Mai - eine Dividende aus. Aktionäre, die bis zum gestrigen Tag BMW-Aktien hielten, erhalten eine Dividendenzahlung in Höhe von 4,30 Euro je Aktie, die Dividendenrendite beträgt damit derzeit 5,22 Prozent. Besitzer von BMW-Vorzugsaktien können sich sogar über 4,32 Euro je Aktie freuen. Der heutige Kursverlust entspricht somit in etwa dem Dividendenabschlag. Analysten weiter zuversichtlich Trotz des aktuellen Kursrückgangs bewerten Analysten die langfristigen Aussichten für die BMW-Aktie weiterhin positiv. Häufig kommt es nach einem Dividendenabschlag zu einer kurzfristigen Kurserholung, wenn Anleger die Aktie nach der Ausschüttung wieder günstig einsammeln. Die Analysten von Bernstein Research etwa haben die BMW-Aktie kürzlich mit "Outperform" eingestuft und ihr Kursziel von 92 Euro bestätigt - ein Aufwärtspotenzial von fast 12 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau. Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images, meunierd / Shutterstock.com