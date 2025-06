BMW Aktie News: BMW büßt am Freitagnachmittag ein

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 74,92 EUR.

Die BMW-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 74,92 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die BMW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 74,78 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 75,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 425.223 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.07.2024 bei 92,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,30 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Mit Abgaben von 15,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,12 EUR je BMW-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,68 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte BMW am 07.05.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,40 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 33,76 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 36,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,10 EUR je BMW-Aktie.

