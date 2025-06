BMW Aktie News: BMW gibt am Mittag nach

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 73,66 EUR abwärts.

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 73,66 EUR. Die Abwärtsbewegung der BMW-Aktie ging bis auf 73,64 EUR. Bei 73,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 147.179 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.07.2024 bei 92,38 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 25,41 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (62,96 EUR). Abschläge von 14,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,11 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,68 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 07.05.2025. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,40 EUR je Aktie gewesen. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,61 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,05 EUR je BMW-Aktie belaufen.

