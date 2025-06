BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit Einbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 73,04 EUR.

Die BMW-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 73,04 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die BMW-Aktie bis auf 72,74 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 73,14 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.495 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 92,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 20,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,11 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 4,30 EUR aus. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 85,68 EUR.

Am 07.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 3,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,61 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 33,76 Mrd. EUR.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte BMW am 31.07.2025 präsentieren. BMW dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,05 EUR je BMW-Aktie.

