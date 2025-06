BMW Aktie News: BMW am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 72,22 EUR.

Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 72,22 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 71,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 18.611 Stück.

Am 13.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 27,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 12,82 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,11 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,68 EUR je BMW-Aktie an.

BMW veröffentlichte am 07.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 3,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,40 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 33,76 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 36,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die BMW-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,05 EUR je BMW-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Verlust hätte eine BMW-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Trump warnt: Autozölle könnten bald noch weiter steigen - nennt Fed-Chef Powell 'Hohlkopf'

Partnerschaft mit Novo Nordisk: NVIDIA will mit KI unterstützen