BMW Aktie News: BMW am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BMW. Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 72,30 EUR. Bei 72,84 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 71,78 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 965.687 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 13.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 92,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 27,77 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,92 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,11 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 86,45 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 07.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,40 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,80 Prozent zurück. Hier wurden 33,76 Mrd. EUR gegenüber 36,61 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,05 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy

DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Verlust hätte eine BMW-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Trump warnt: Autozölle könnten bald noch weiter steigen - nennt Fed-Chef Powell 'Hohlkopf'