BMW-Aktie nach Insidertrade

Insidertrade bei BMW

So änderte ein Insider seinen Anteil an BMW.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 30.05.2025 bei BMW verzeichnet. Die Publikation des Deals fand am 02.06.2025 statt. BMW-Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan vergrößerte am 30.05.2025 die eigene Aktienposition. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 2.780 Aktien für je 78,60 EUR. Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie um 0,40 Prozent auf 78,62 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 1,50 Prozent auf 76,68 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 6.466 BMW-Aktien umgesetzt. Der Börsenwert von BMW beläuft sich aktuell auf 44,29 Mrd. Euro. Der Streubesitz wird auf 560.571.776 Aktien beziffert.

