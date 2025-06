Die Reaktion der BMW-Aktie auf einen Insidertrade

Insider Depot

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt BMW ins Blickfeld.

Bei BMW kam es am 30.05.2025 zu einem Insidertrade. Am 02.06.2025 wurde der Deal offiziell gemacht. Im Portfolio von BMW-Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan kam es am 30.05.2025 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 2.780 Aktien zu jeweils 78,60 EUR hinzu. Die BMW-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 0,40 Prozent im Plus bei 78,62 EUR.

Die BMW-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um 1,50 Prozent auf 76,68 EUR nach. Das Handelsvolumen belief sich auf 6.466 BMW-Aktien. BMW wird derzeit am Markt mit 44,29 Mrd. Euro bewertet. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 560.571.776 Aktien.

