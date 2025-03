Weiterer Rückschlag

Teslas Anteilsschein büßt aufgrund der Mexiko-Zölle am Dienstag ein.

An der NASDAQ unter Abgabedruck stehen am Dienstag die Aktien von Tesla mit einem Minus von zeitweise 0,88 Prozent auf 282,14 US-Dollar. Im Tagestief war es zuvor sogar um rund 8 Prozent auf 261,84 US-Dollar abwärts gegangen.

Tesla baut zwar alle seine Fahrzeuge für den heimischen Markt in den USA zusammen, aber etwa 15 Prozent der Teile in einem in den USA verkauften Model Y kommen aus Mexiko. Einige Teile erhält der E-Autobauer auch aus aus Kanada. Zudem brach der Absatz von Tesla in China im Februar neuesten Daten zufolge zum Vormonat und Vorjahr um jeweils rund die Hälfte ein.

Teslas China Absatz bricht weg

Der US-amerikanische Automobilkonzern Tesla verzeichnete in China einen deutlichen Rückgang der Verkaufszahlen. Im Januar und Februar dieses Jahres wurden lediglich 93.926 in China produzierte Fahrzeuge abgesetzt, was einem Rückgang von 28,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Besonders auffällig war der Februar, in dem die Verkäufe mit 30.688 Fahrzeugen auf den niedrigsten Stand seit August 2022 fielen.

BYD mach Tesla Konkurrenz

Tesla steht in China in einem intensiven Wettbewerb mit lokalen Herstellern wie BYD, der im selben Zeitraum einen Verkaufsanstieg von 90,4 Prozent auf 614.679 Fahrzeuge verzeichnete. Zusätzlich exportiert Tesla in China gefertigte Fahrzeuge in andere Märkte, darunter Europa, wo die Verkäufe im Januar um 45 Prozent einbrachen.

