Auf Wachstumskurs

BYD setzt seinen beeindruckenden Wachstumskurs fort. So stiegen etwa die Verkaufszahlen von Plug-In-Fahrzeugen im Februar 2025 um stolze 161 Prozent, und auch bei Plug-In-Hybriden und reinen Elektroautos lief es überaus gut.

• BYD mit starken Auslieferungszahlen im Jahresvergleich

• Plug-In-Hybride weiterhin dominant bei BYD

• BYD-Aktie mit Zuwächsen



BYD hat seine jüngsten Verkaufszahlen offengelegt und dabei überwiegend positiv überrascht. Betrachtet man nur die Verkäufe im Februar, ist zwar durchaus ein Einbruch im Vergleich zu den Vormonaten Oktober, November und Dezember zu beobachten. Diese Entwicklung sei jedoch unter anderem aufgrund des chinesischen Neujahrsfests typisch, wie CleanTechnica berichtet. Im Jahresvergleich hingegen sei durchaus eine positive Entwicklung zu sehen, so wurden im Jahresvergleich insgesamt etwa über 80 Prozent mehr Fahrzeuge verkauft.

Explosives Wachstum

Die Anzahl verkaufter Personenkraftwagen mit neuer Antriebskraft (Plug-In-Fahrzeuge) stieg demnach im Februar 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 161,4 Prozent. Nachdem in 2024 noch 122.311 Fahrzeuge dieses Typs abgesetzt wurden, waren es im gleichen Monat ein Jahr später 322.846. Vergleicht man die Monate Januar und Februar 2024 mit jenen in 2025 ist ein Anstieg von fast 93 Prozent zu beobachten.

Starker Anstieg bei vollelektrischen Fahrzeugen

Daneben wuchsen die Verkäufe bei reinen batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen (BEVs) im Februar dieses Jahres um 127,5 Prozent. Waren es hier im Vorjahr noch 54.908 verkaufte Fahrzeuge, stieg die Zahl im zweiten Monat 2025 auf 124.902 an. Betrachtet man Januar und Februar 2024 und vergleicht sie mit den ersten beiden Monaten des Jahres 2025, ist ein Zuwachs von 56,2 Prozent zu beobachten.

Plug-In-Hybride dominieren weiterhin

Den Großteil der Verkäufe von BYD machen Plug-In-Hybride (PHEVs) aus. CleanTechnica zufolge wurden im Februar dieses Jahres 193.331 dieser Fahrzeuge nach 66.840 im Februar 2024 verkauft - ein Anstieg von stolzen 189,2 Prozent. Vergleicht man Januar und Februar 2024 mit diesen beiden Monaten im Jahr 2025, sind die Verkäufe um 124,2 Prozent angestiegen.

BYD-Aktie mit Aufschlägen

Anleger an der Börse in China reagieren erfreut auf die Absatzzahlen des lokalen Tesla-Konkurrenten: So gewinnt die BYD-Aktie am Mittwoch zwischenzeitlich 2,12 Prozent hinzu und kostet damit 352,14 Hongkong-Dollar.

Die Verkaufszahlen zeigen einen klaren Aufwärtstrend, der sich auch 2025 fortsetzen dürfte.

