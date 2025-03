E-Auto-Duell

Tesla und BYD dominieren den Markt für Elektrofahrzeuge. Doch welche Aktie bietet Anlegern derzeit das größere Wachstumspotenzial? Eine kurze Analyse gibt Aufschluss.

• Tesla-Aktie: Innovationsführer mit Imageproblemen?

• BYD-Aktie: Solides Wachstum, aber geopolitische Risiken

• Tesla vs. BYD: Chancen und Risiken im Blick



Die Elektromobilität befindet sich in einer entscheidenden Wachstumsphase. Zwei Unternehmen stehen dabei besonders im Fokus: Tesla und BYD. Während der US-Autobauer Tesla als Technologieführer im Premiumsegment gilt, hat sich BYD mit einer kosteneffizienten Produktion und starken Absatzzahlen als ernstzunehmender Konkurrent aus China etabliert. Doch welche Aktie bietet aktuell das bessere Chancen-Risiko-Profil für Anleger?

Tesla-Aktie: Hohe Margen, aber zunehmender Druck?

Tesla ist mit einer Marktkapitalisierung von 906,9 Milliarden US-Dollar das wertvollste Automobilunternehmen der Welt (Stand: 28. Februar 2025). Das Unternehmen hat sich als Technologieführer im Premium-Segment etabliert und erzielt hohe Gewinnmargen. Doch die jüngsten Verkaufszahlen zeigen eine Abschwächung der Nachfrage, insbesondere in China und Europa. Während Trumps Präsidentschaft Tesla zugutekommen könnte, schädigen Musks politische Aktivitäten das Markenimage vor allem in Europa. Dadurch steht Tesla zunehmend in der Kritik.

Ein zentrales Zukunftsprojekt Teslas ist das autonome Fahren. CEO Elon Musk setzt auf Full-Self-Driving (FSD) und Robotaxis als bahnbrechende Innovationen. Experten warnen jedoch vor den Unsicherheiten dieser Technologien. Sollte die Umsetzung des autonomen Fahrens nicht wie geplant verlaufen, könnte dies die Unternehmensbewertung erheblich beeinträchtigen. Zudem setzt Tesla auf einen aggressiven Preiskampf, der die Margen unter Druck setzt. Trotz dieser Herausforderungen bleibt Tesla innovativ und investiert stark in die Entwicklung neuer Modelle und Technologien.

BYD-Aktie: Starkes Wachstum trotz geopolitscher Spannungen?

BYD bleibt mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet rund 142,41 Milliarden US-Dollar deutlich hinter Tesla zurück (Stand: 28. Februar 2025). Jedoch hat BYD Tesla in den Verkaufszahlen bereits überholt und ist der weltweit führende Hersteller von Elektroautos und Plug-in-Hybriden.

Besonders in China dominiert der Konzern den Markt und expandiert zudem stark in Schwellenländer wie Indien. Ein klarer Vorteil: BYD produziert seine Batterien selbst, was die Kosten senkt und die Preissetzungsmacht erhöht. Dadurch kann das Unternehmen aggressive Preismodelle fahren und dennoch profitabel bleiben. BYD plant zudem bereits neue Blade-Batterie mit besserer Reichweite und Schnellladung.

Allerdings gibt es auch Risiken. BYD ist stark vom chinesischen Markt abhängig und geopolitische Spannungen könnten das Geschäft beeinträchtigen. Zudem erhebt die EU höhere Zölle auf chinesische Elektroautos, was die Expansion in Europa verlangsamen könnte. Trotz dieser Herausforderungen setzt BYD seine Expansion konsequent fort und plant, seine Marktanteile auszubauen. Die starke Kosteneffizienz könnten dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Chancen und Risiken für Anleger: Welche Aktie ist attraktiver?

Die Tesla-Aktie verzeichnet seit Jahresbeginn 2025 einen Rückgang von etwa 27 Prozent, nachdem sie zunächst von der Trump-Wahl und Hoffnungen auf Robotaxis profitiert hatte. Im Gegensatz dazu legt die BYD-Aktie um 40 Prozent zu (Stand 28. Februar 2025).

Tesla könnte eine Wette auf Zukunftstechnologien wie Robotaxis und autonomes Fahren bleiben. Sollte diese Vision aufgehen, könnte der Aktienkurs neue Höhen erreichen. Allerdings dürften weiterhin Risiken, insbesondere hinsichtlich der Nachfrage, regulatorischer Rahmenbedingungen und dem Image der Marke bestehen.

BYD könnte hingegen ein stabiles Wachstum und profitables Geschäft zeigen, unterstützt durch eine kosteneffiziente Produktion. Die Bewertung des Unternehmens fällt im Vergleich moderater aus. Dennoch dürften geopolitische Risiken ein nicht zu unterschätzender Faktor sein.

Die Wahl zwischen beiden Unternehmen hängt letztlich von der individuellen Anlagestrategie ab. Während einige risikofreudigere Investoren auf technologische Innovationen wie FSD setzen könnten und bereit sein dürften auf eine potenzielle disruptive Zukunft zu setzen, bevorzugen andere womöglich ein stabileres Wachstum und eine solide Geschäftsentwicklung. Experten empfehlen jedoch, neben den Unternehmenszahlen auch makroökonomische Faktoren wie Zinspolitik, Rohstoffpreise und geopolitische Entwicklungen zu berücksichtigen. Darüber hinaus spielt die Weiterentwicklung der Batterietechnologie eine zentrale Rolle für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit in der Branche.

