Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 318,31 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,4 Prozent auf 318,31 USD. Die Tesla-Aktie legte bis auf 318,63 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 312,70 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3.760.889 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (488,50 USD) erklomm das Papier am 19.12.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,47 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 182,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Tesla-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 251,13 USD für die Tesla-Aktie aus.

Am 22.04.2025 hat Tesla die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,34 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,23 Prozent auf 19,34 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,30 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 23.07.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Tesla-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 29.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,84 USD je Tesla-Aktie belaufen.

