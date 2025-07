Trump und EU sollen kurz vor Zolleinigung stehen

Medienbericht

Werte in diesem Artikel

Von Brian Swint und George Glover

DOW JONES--Die Hoffnungen sind groß, dass Präsident Donald Trump bald ein Handelsabkommen mit der Europäischen Union verkünden wird, das mehr Klarheit über die endgültige Höhe der Zölle bringen würde. Wie das Wall Street Journal (WSJ) berichtete, stehen die USA und die EU kurz vor einer Einigung über einen Zollsatz von 15 Prozent im Rahmen eines ähnlichen Abkommens, wie es Anfang dieser Woche mit Japan geschlossen wurde.

Wer­bung Wer­bung

Eine Ankündigung am heutigen Donnerstag würde die Unsicherheit für Investoren und Unternehmen verringern, die gerne wissen würden, wie hoch ihre längerfristigen Kosten sein werden. Da der 1. August als Stichtag für die Vereinbarungen näher rückt, sieht es so aus, als ob die meisten Länder mit Sätzen um die 15 Prozent rechnen müssen. Finanzminister Scott Bessent sagte, dass die Trump-Regierung "gute Fortschritte" in den Gesprächen mit der EU gemacht habe.

"Dies wäre nur eine marginale Erhöhung im Vergleich zu den 10 Prozent zusätzlichen Zöllen, mit denen die EU-Exporte in die USA seit dem Befreiungstag konfrontiert sind, aber mit Gewissheit über die Zukunft", erklärte Jim Reid, Makrostratege der Deutschen Bank, in einer Research Note. "Der Optimismus war gestern an mehreren Fronten deutlich zu spüren, und abgesehen von den Presseberichten klangen die Töne der Verhandlungsführer viel positiver."

Während die USA offenbar kurz vor einer Einigung mit der EU stehen, gibt es kaum Anzeichen für Fortschritte bei den Gesprächen mit einem anderen Handelspartner, Kanada. Premierminister Mark Carney signalisierte gegenüber Reportern, dass die Zölle auch dann bestehen bleiben könnten, wenn Toronto und Washington eine Einigung erzielen können.

Wer­bung Wer­bung

Ford und General Motors sind zwei Aktien, die leiden könnten, wenn die Verhandlungen ins Stocken geraten. Trumps Zölle bedrohen den Autosektor seit Monaten, da fast die Hälfte der in den USA verkauften Autos importiert wird, hauptsächlich aus Mexiko, Kanada, Japan und Südkorea.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2025 08:04 ET (12:04 GMT)