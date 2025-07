Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Samstagvormittag entwickeln

26.07.25 09:48 Uhr

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Samstagvormittag

Am Vormittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um -0,20 Prozent. Damit ist Bitcoin um 09:41 117.366,59 US-Dollar wert, nach 117.605,81 US-Dollar am Vortag. Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 1,5 Prozent aufweist und bei 15,91 EUR notiert. Zudem gibt Litecoin nach. Um -0,50 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 09:41 auf 113,15 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 113,72 US-Dollar wert war. Währenddessen legt der Ethereum-Kurs um 0,44 Prozent auf 3.744,51 US-Dollar zu. Gestern war Ethereum noch 3.728,18 US-Dollar wert. In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von -0,63 Prozent auf 553,32 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 556,80 US-Dollar wert. Indes steigt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 3,140 US-Dollar am Vortag auf 3,155 US-Dollar nach oben (0,50 Prozent). Nach 22,75 US-Dollar am Vortag ist der Dash-Kurs am Samstagvormittag um -0,72 Prozent auf 22,58 US-Dollar gesunken. Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Monero-Kurs 1,64 Prozent stärker bei 327,18 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 321,88 US-Dollar. Daneben präsentiert sich NEO mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der NEO-Kurs 0,60 Prozent stärker bei 6,596 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 6,556 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Samstagvormittag lag der IOTA-Kurs bei 0,2079 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2071 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,8156 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,8183 US-Dollar. Nach 0,4314 US-Dollar am Vortag ist der Stellar-Kurs am Samstagvormittag um 1,79 Prozent auf 0,4391 US-Dollar gestiegen. Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0033 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 09:41 bei 0,0036 US-Dollar. Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0071 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0070 US-Dollar.

