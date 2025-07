Bitcoin: Ist das Top im Oktober erreicht?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am Kryptomarkt geht’s heiß her. Der Bitcoin-Kurs ist heute im Laufe des Vormittags unter die 115.000 Dollar Marke gefallen, nachdem Galaxy Digital Bitcoin im Wert von mehreren Milliarden Dollar an verschiedene Kryptobörsen transferiert und verkauft hat. Inzwischen erholt sich der Kurs allerdings schon wieder und der Druck in Richtung Allzeithoch scheint nach wie vor gegeben zu sein. Allerdings erwarten viele Anleger, dass das Zyklus-Top schon bald erreicht ist, da der Bitcoin-Kurs sich bisher immer in 4-Jahres-Zyklen bewegt hat. Aber ist das wirklich so einfach?

Ende der 4-Jahres-Theorie?

Lange Zeit schien der Markt einem klaren Muster zu folgen. Das Bitcoin Halving alle vier Jahre hat stets für starke Kursanstiege gesorgt, die rund 500 Tage vor und nach dem Halving angehalten haben. Anschließend folgte ein Bärenmarkt, der sich oft über ein ganzes Jahr zog. Auch diesmal erwarten viele Anleger, dass Bitcoin im Oktober oder November seinen Höhepunkt erreicht und danach wieder deutlich fällt. 2026 soll demnach ein bearishes Jahr werden. Allerdings sehen das längst nicht alle so.

Der Experte von Rundumbitcoin sieht das anders. In seinem aktuellen Video erläutert er, warum er diesmal nicht mit einem typischen Bärenmarkt rechnet. Statt eines Absturzes auf 50.000 Dollar oder tiefer erwartet er eine kontinuierliche, langfristige Aufwärtsbewegung. Ein Blick auf den Kanal zeigt, dass der Experte in den letzten Monaten eine extrem hohe Treffsicherheit mit seinen Prognosen hatte.

Institutionen treiben die Rallye

Korrekturen gehören seiner Meinung nach weiterhin zum Marktgeschehen, ein langer Abwärtstrend wie in der Vergangenheit sei jedoch unwahrscheinlich. Die wachsende institutionelle Adaption, von ETFs bis hin zu Unternehmens-Reserven, dürfte dafür sorgen, dass Bitcoin künftig langsamer, aber dafür stetiger wächst.

Auch die Tatsache, dass US-Präsident Trump sein Krypto-Imperium weiter ausbaut und sein Unternehmen Trump Media selbst unter die Krypto ETF-Emittenten geht, sieht der Analyst als stark bullishes Signal für die Zukunft. Demnach stehen die Chancen, dass Bitcoin im nächsten Jahr auf über 200.000 Dollar steigt, deutlich besser als für einen Rücksetzer auf 50.000 Dollar oder weniger. Auch Altcoins wie Bitcoin Hyper ($HYPER) könnten von dieser Entwicklung stark profitieren.

Bitcoin Hyper bringt die nächste Evolutionsstufe für Bitcoin

Während etablierte Coins wie Bitcoin und Ethereum bereits große Kursanstiege hinter sich haben und extrem viel Kapital benötigen, um weiter zu steigen, gewinnen neue Projekte mit einzigartigem Anwendungsfall zunehmend an Bedeutung für Privatanleger. Bitcoin Hyper gehört zu den spannendsten Altcoins, die in diese Kategorie fallen, da es die Funktionalität von Bitcoin auf ein völlig neues Level bringen möchte.

Bitcoin Hyper entwickelt eine eigene Layer-2-Lösung, die auf der Solana-Technologie basiert. Ziel ist es, Bitcoin-Haltern den Zugang zu allen Vorteilen des Solana-Ökosystems zu ermöglichen, inklusive DeFi-Funktionen wie Staking, Lending und Yield Farming. Damit könnten BTC-Investoren künftig Zinsen und Renditen erzielen, ohne ihre Coins verkaufen zu müssen, ähnlich wie es bei Ethereum ($ETH) und Solana ($SOL) längst Standard ist.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Der native Token $HYPER ist derzeit noch im Presale erhältlich und die Nachfrage ist enorm. Innerhalb kurzer Zeit wurden bereits über 5 Millionen Dollar investiert. Analysten sind überzeugt, dass der Kurs nach dem Börsenlisting schnell explodieren könnte. Einige erwarten sogar ein Potenzial von mehr als 1.000 % in den ersten Wochen. Wer jetzt einsteigt, könnte von einem der vielversprechendsten Altcoins des Jahres profitieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.