Vereinbarung unterzeichnet

BYD Energy Storage hat sich einen bedeutenden Auftrag in Saudi-Arabien gesichert. Die Vereinbarung markiert einen Meilenstein für das Unternehmen.

BYD Energy Storage erhält Mega-Auftrag

Wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt, hat BYD Energy Storage kürzlich eine Vereinbarung mit der Saudi Electricity Company über den Ausbau von Energiespeichersystemen unterzeichnet. Mit einer Gesamtkapazität von 12,5 GWh handelt es sich um das bislang größte Batteriespeicherprojekt im Netzmaßstab weltweit. Zusammen mit einem bereits gelieferten 2,6-GWh-Projekt steigt das gesamte Volumen der Zusammenarbeit sogar auf 15,1 GWh.

Die Energiespeicheranlagen werden an fünf Standorten in Saudi-Arabien errichtet und vollständig in das nationale Stromnetz integriert. Zum Einsatz kommt BYDs neue MC Cube-T ESS-Technologie mit der innovativen CTS-Architektur ("Cell-to-System"). Die Systeme sollen eine stabile Stromversorgung gewährleisten, Lastspitzen abfangen und die Herausforderungen des wachsenden Anteils erneuerbarer Energien im Netz meistern.

Erneuerbare Energien: Saudi-Arabien will Entwicklung vorantreiben

Das Großprojekt markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Partnerschaft beider Unternehmen und soll die Entwicklung erneuerbarer Energien in Saudi-Arabien vorantreiben. Gleichzeitig unterstützt es die "Vision 2030"-Ziele des Landes, das bis zum Ende des Jahrzehnts eine Energieversorgung erreichen will, bei der 50 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammen.

Meilenstein für BYD Energy Storage

Für BYD Energy Storage bedeutet das Projekt "einen neuen Meilenstein bei globalen, extrem großen Energiespeicherprojekten", erklärt das Unternehmen. Ausgehend von dieser Zusammenarbeit wolle BYD Energy Storage einige Anstrengungen unternehmen, "um eine neue Ära der Energiewende einzuleiten und die Energiespeicherbranche in eine saubere und nachhaltige Zukunft zu führen". So wolle das Unternehmen "die Investitionen in Technologieforschung und -entwicklung weiter erhöhen". Daneben solle die globale Geschäftsentwicklung beschleunigt, die Produkt- und Servicequalität laufend verbessert und "die weit verbreitete Anwendung und tiefe Integration der Energiespeichertechnologie" gefördert werden, heißt es in der Pressemitteilung. Außerdem wolle sich das Unternehmen mit globalen Partnern zusammenschließen.

BYD-Aktie im Fokus

Seit Bekanntgabe der Vereinbarung am Montag vergangener Woche konnte die BYD-Aktie in Honkong um rund 9 Prozent zulegen. Am Dienstag gaben die Anteilsscheine in Hongkong letztlich jedoch um 0,46 Prozent auf 387,20 Honkong-Dollar nach.

