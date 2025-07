BYD Aktie News: BYD am Nachmittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BYD gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BYD-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ OTC-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 15,60 USD abwärts.

Um 15:51 Uhr ging es für die BYD-Aktie nach unten. Im NASDAQ OTC-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 15,60 USD. Bei 15,60 USD markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,94 USD. Bisher wurden heute 38.364 BYD-Aktien gehandelt.

Am 24.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,50 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BYD-Aktie derzeit noch 31,43 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,52 USD am 06.08.2024. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 45,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BYD-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,45 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,66 CNY belaufen.

Am 26.04.2025 hat BYD die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,11 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 0,57 HKD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BYD in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 178,65 Mrd. HKD im Vergleich zu 133,60 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von BYD wird am 27.08.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der BYD-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 31.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,81 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Tesla-Aktie im Krisenmodus: Politische Eskapaden, sinkende Verkäufe - nächste Bewährungsprobe steht bevor

BYD-Aktie profitiert: BYD, CATL und BHP treiben Elektrifizierung im Bergbau voran

China-Risiko: Diese US-Konzerne sind besonders stark exponiert - Aktien von Tesla, GM & Co. im Fokus