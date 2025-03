10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX Im Plus erwartet

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen höher.

2. Börsen in Fernost in Grün

Die asiatischen Börsen notieren am Mittwoch im Plus. In Tokio gewinnt der Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,38 Prozent auf 37.473,36 Punkte. Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite derweil 0,44 Prozent im Plus bei 3.338,76 Zählern. In Hongkong legt der Hang Seng unterdessen um 2,29 Prozent auf 23.466,10 Indexpunkte zu.

3. CrowdStrike schreibt überraschend rote Zahlen

Das US-Cybersecurity-Unternehmen CrowdStrike hat über seine Ergebnisse im vierten Quartal sowie im gesamten Geschäftsjahr 2025 informiert. Zur Nachricht

4. freenet erreicht eigene Prognosen

freenet hat im vergangenen Jahr seine selbst gesteckten Ziele erreicht und eine höhere Dividende vorgeschlagen. Zur Nachricht

5. Bafin verhängt Millionenstrafe gegen Deutsche Bank

Die Finanzaufsicht Bafin hat Geldbußen in Höhe von insgesamt 23,05 Millionen Euro gegen die Deutschen Bank festgesetzt. Zur Nachricht

6. Evonik steigert operativen Gewinn deutlich

Evonik Industries hat den operativen Gewinn trotz wirtschaftlichen Gegenwinds im vergangenen Jahr um ein Viertel gesteigert. Zur Nachricht

7. BVB-Dämpfer gegen Lille mit Mbappé-Bruder

BVB muss um den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale bangen. Zur Nachricht

8. Trump vor dem Kongress: "Amerika ist zurück!"

US-Präsident Donald Trump hat gut sechs Wochen nach seinem Amtsantritt in seiner Rede vor dem US-Kongress unversöhnliche Töne angeschlagen und das Land auf seinen konfrontativen Kurs eingeschworen. Zur Nachricht

9. Ölpreise sinken etwas

Die Ölpreise geben etwas nach. So verbilligte sich der WTI um 0,32 auf 67,70 Dollar, während Brent um 0,33 auf 70,80 Dollar abgab.

10. Euro gewinnt zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,0632 US-Dollar und damit mehr als am Vortag.