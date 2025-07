DAX aktuell

Bilanzflut und Fed-Leitzinsentscheid im Blick: DAX startet etwas tiefer, aber hält sich oberhalb von 24.000 Punkten

30.07.25 09:08 Uhr

Am deutschen Aktienmarkt werden am Mittwoch die Gewinne vom Vortag nur teilweise verteidigt. Wichtig bleibt weiterhin die 24.000-Punkte-Marke, die am Dienstag zurückerobert wurde.

Werte in diesem Artikel Indizes DAX 40 24.150,1 PKT -67,3 PKT -0,28% Charts|News|Analysen

Der DAX geht am Mittwoch etwas tiefer in die Sitzung: Er eröffnet bei 24.169,26 Punkten um 0,2 Prozent leichter. Damit kann der deutsche Leitindex die Vortagesgewinne nicht ganz halten, bewegt sich aber weiter über dem psychologisch wichtigen, runden Zählerstand von 24.000 Punkten.

DAX-Rekord

Am 10. Juli hatte der Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht, das in der neuen Woche wieder etwas näher gerückt ist. Der Schlussrekord liegt bislang bei 24.549,56 Zählern.

Zollabkommen verdaut

Unterstützungen etwas unter der runden Marke hatten am Vortag gehalten. Die Enttäuschung über das Zollabkommen der Europäischen Union (EU) mit den USA hatten die Anleger rasch weggesteckt. Im Blick bleibt der noch ungelöste Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China.

Berichtssaison in voller Fahrt

Hierzulande setzt sich die Bilanzsaison zur Wochenmitte unter anderem mit Zahlen aus dem DAX von adidas, BASF, Mercedes-Benz Group, Porsche, Siemens Healthineers und Symrise fort. Zudem legen zahlreiche Unternehmen aus dem MDAX und SDAXx ihre Zahlen vor.

Blick in die USA

In den USA öffnen nach dem dortigen Börsenschluss mit Microsoft und Meta zwei Tech-Giganten die Bücher. Zuvor steht die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed auf der Agenda. Die Fed wird wohl erneut dem starken politischen Druck widerstehen und die Zinsen nicht senken. Nach mehr als drei Jahrzehnten könnten aber erstmals wieder zwei Gouverneure der US-Notenbank eine abweichende Meinung zu einem Zinsbeschluss haben. Fed-Gouverneur Christopher Waller und die Chefin für Bankenaufsicht Michelle Bowman - beide von Präsident Donald Trump ernannt - haben öffentlich erklärt, dass sie eine Zinssenkung unterstützten. Im weiteren Jahresverlauf rechnen denn jedoch viele Beobachter mit sinkenden Zinsen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

