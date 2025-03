Tarifkonflikt

In den Post-Tarifverhandlungen rangen Vertreter von Verdi und der Deutschen Post weiter um eine Einigung.

Am Dienstag wurde die am Montag begonnene vierte Verhandlungsrunde fortgesetzt. Die Tarifparteien verhandelten an einem geheimen Ort. Inzwischen sind die Parteien zu einer Einigung gekommen: Die rund 170.000 Beschäftigten der Deutschen Post (DHL) erhalten vom 1. April an 2,0 Prozent mehr Gehalt, ein Jahr später dann weitere 3,0 Prozent. Darauf haben sich in der 4. Runde der Tarifverhandlungen das Unternehmen und die Gewerkschaft Verdi geeinigt, wie die Post mitteilte.

Die DHL-Aktie verliert am Dienstag via XETRA zeitweise 3,18 Prozent auf 37,16 Euro.

BONN (dpa-AFX)