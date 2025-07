DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag leichter

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 39,67 EUR ab.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 39,67 EUR. Das Tagestief markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 39,62 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,90 EUR. Zuletzt wechselten 57.441 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Bei 44,27 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 10,39 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,96 EUR ab. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 21,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,86 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,00 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 30.04.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20,81 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,25 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 05.08.2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL-Aktie stabil: DHL investiert groß in Großbritannien und Irland

DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Bernstein Research vergibt Outperform an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DHL Group (ex Deutsche Post)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht