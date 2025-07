DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 41,05 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 41,05 EUR zu. In der Spitze gewann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 41,16 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,05 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 153.308 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Bei 44,27 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 7,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 30,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit Abgaben von 24,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 30.04.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,63 EUR gegenüber 0,63 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent auf 20,81 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,25 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 05.08.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 05.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 3,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

