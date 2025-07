DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 40,91 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 40,91 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 41,41 EUR. In der Spitze fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 40,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 41,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.098.639 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 44,27 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 8,21 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 30,96 EUR. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 32,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2024 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 30.04.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,63 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,76 Prozent auf 20,81 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,25 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.08.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 3,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

