Zurückhaltung in New York: S&P 500 gibt nachmittags nach

Der S&P 500 gibt am Nachmittag nach.

Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,21 Prozent schwächer bei 6.376,13 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 49,927 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,258 Prozent höher bei 6.406,28 Punkten, nach 6.389,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 6.367,43 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.409,26 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, den Wert von 6.173,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5.560,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5.463,54 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 8,65 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 6.409,26 Punkte. Bei 4.835,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Corning (+ 13,01 Prozent auf 62,62 USD), Incyte (+ 9,61 Prozent auf 76,90 USD), CBRE Group A (+ 8,80 Prozent auf 159,46 USD), Cadence Design Systems (+ 8,72 Prozent auf 362,86 USD) und Synopsys (+ 6,57 Prozent auf 631,55 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Carrier Global (-10,89 Prozent auf 71,45 USD), VeriSign (-9,68 Prozent auf 276,36 USD), United Parcel Service (-9,62 Prozent auf 91,81 USD), NOV (-9,36 Prozent auf 12,84 USD) und PayPal (-8,69 Prozent auf 61,76 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 18.476.941 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 3,732 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

