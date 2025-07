Vereinbarung unerzeichnet

EVOTEC will Just-EVOTEC Biologics EU in Toulouse an Sandoz verkaufen.

Wie das Unternehmen mitteilte, wurde eine entsprechende nicht-bindende Vereinbarung mit Sandoz unterzeichnet. Durch die Transaktion würde Sandoz Zugang zu EVOTECS proprietärer Plattform für die integrierte Entwicklung und fortschrittliche kontinuierliche Herstellung von Biologika mittels Erwerb einer Technologielizenz erhalten. Der Standort ist laut Evotec seit Juli 2024 komplett auf Sandoz abgestimmt und zugeordnet. Somit wäre die Transaktion die natürliche Weiterentwicklung einer bereits erfolgreichen Partnerschaft.

Die Vertragsbedingungen sehen eine Gegenleistung für den Standort in Höhe von rund 300 Millionen US-Dollar in bar vor, zuzüglich weiterer technologiebezogener Gegenleistungen, künftiger Entwicklungsumsätze, Meilensteinzahlungen und Umsatzbeteiligungen, wie Evotec weiter ausführte. Die Transaktion wäre ein wichtiger Meilenstein in Evotecs Strategie, ein weniger kapitalintensives Geschäftsmodell zu schaffen und würde unmittelbar zu einer Verbesserung des kurz-, mittel- und langfristigen Umsatzmixes, der Gewinnmargen und der Kapitaleffizienz führen.

Der Abschluss der geplanten Transaktion stehe unter dem Vorbehalt des Abschlusses der entsprechenden Informations- und Konsultationsprozesse mit den Mitarbeitern und deren Vertretern, der endgültigen vertraglichen Vereinbarungen und der Erfüllung regulatorischer Anforderungen, die für das vierte Quartal erwartet werden.

EVOTEC legen weiter zu - Kurs am Widerstand

Die Aktien von EVOTEC haben am Mittwoch von Plänen des Biotechkonzerns für einen Standortverkauf profitiert. Mit einem Plus via XETRA von etwas mehr als vier Prozent auf 7,70 lagen sie am Vormittag im MDAX auf dem ersten Platz, nachdem sie zuvor um bis zu knapp sechs Prozent auf 7,836 Euro gestiegen waren. In diesem Kursbereich stoßen sie auf einen etwas stärkeren Widerstand.

Der mitten in einem tiefgreifenden Umbau steckende EVOTEC-Konzern will einen Standort in Toulouse an den Pharmakonzern Sandoz verkaufen und verspricht sich davon eine Verbesserung der Gewinnmargen.

In der Vorwoche hatten die Aktien bereits von der Zolleinigung zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten profitiert, die den Pharmasektor generell angetrieben hatte.

Zudem hatten mit der Übernahme des dänischen Impfstoffherstellers Bavarian Nordic durch die Finanzinvestoren Nordic Capital und Permira positive Branchennachrichten Auftrieb gegeben. Langfristig betrachtet kommen EVOTEC-Aktien allerdings kaum voran.

