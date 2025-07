EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Nachmittag an Boden

EVOTEC SE im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Das Papier von EVOTEC SE konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 7,54 EUR. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 7,84 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 534.144 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 15.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 40,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 8,60 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 06.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,19 Prozent auf 199,98 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 208,73 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,484 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 3 Jahren bedeutet

EVOTEC-Aktie steigt weiter: Positives Umfeld und Bavarian Nordic beflügeln

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor einem Jahr gekostet