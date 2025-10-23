DAX24.186 +0,1%Est505.666 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.859 +0,5%Bitcoin94.501 +1,9%Euro1,1611 ±-0,0%Öl65,68 +2,1%Gold4.149 +1,3%
Notierung im Blick

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE legt am Nachmittag zu

23.10.25 16:08 Uhr

23.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 6,82 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
6,66 EUR 0,01 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die EVOTEC SE-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 6,82 EUR. Bei 6,85 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 261.968 EVOTEC SE-Aktien.

Am 15.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,62 EUR an. Gewinne von 55,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 34,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,42 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 13.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,54 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,97 Prozent auf 171,24 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 182,12 Mio. EUR umgesetzt.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,445 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

