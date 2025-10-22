DAX24.274 -0,2%Est505.663 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,85 -4,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.364 -0,3%Euro1,1593 -0,1%Öl62,41 +1,2%Gold4.092 -0,8%
Notierung im Blick

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

22.10.25 09:22 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 6,66 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 09:02 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 6,66 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 6,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,68 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15.628 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 59,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (5,06 EUR). Mit Abgaben von 24,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 8,42 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 13.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 171,24 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 182,12 Mio. EUR umgesetzt worden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,445 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 3 Jahren gekostet

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Nachrichten zu EVOTEC SE

